Corruzione, rinviato a giudizio ex assessore Pd della Regione Lazio Marco Di Stefano

Al centro della vicenda, dunque, due immobili in via del Serafico, zona Ardeatina, acquistati da società dei costruttori Pulcini ed affittati dapprima alla Lazio Service (società della Regione Lazio) a canoni molto elevati, ampiamente fuori mercato, e poi ceduti all'Enpam con una plusvalenza di oltre 38 milioni di euro.



I presunti illeciti, secondo la procura, sarebbero avvenuti, per quanto riguarda la locazione a Lazio Service, con la compiacenza di Di Stefano, all'epoca dei fatti assessore della Regione Lazio, e di Giuseppe Tota e Paolo Casini (imputati di truffa aggravata), rispettivamente presidente e commissario della commissione incaricata delle operazioni di gara per la ricerca di immobili da destinare a Lazio Service, e di Tonino D'Annibale e Claudia Ariano (anche loro imputati truffa), rispettivamente direttore responsabile e responsabile dei servizi generali e logistica di Lazio Service.



Quanto alla cessione dei due immobili a Enpam, determinante, per l'accusa, fu il ruolo dell'ultimo imputato, Luigi Antonio Caccamo, nella sua veste di direttore del Dipartimento patrimonio immobiliare dell'Ente di previdenza e di assistenza dei medici. Per esprimere il proprio parere favorevole all'acquisto degli immobili, è l'accusa di piazzale Clodio, Caccamo avrebbe ottenuto dai costruttori Pulcini la vendita fortemente scontata di un prestigioso immobile a Trastevere. Per questo risponderà di corruzione.