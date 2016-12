Corruzione, Caselli: subito misure

"Ho un ottimo rapporto con il sindaco Marino ma per una serie di motivi non ho potuto accettare". Lo ha affermato Giancarlo Caselli, a Napoli, sull'ipotesi di una sua nomina come assessore alla Legalità al Comune di Roma. Il magistrato, circa le misure annunciate dal premier Renzi per contrastare la corruzione, ha poi aggiunto: "Mi sarei augurato un decreto legge ma auspico che questi provvedimenti arrivino in maniera tempestiva".