Corruzione: 8 arresti a Roma, anche ex consigliere Campidoglio

Otto persone sono state arrestate con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Tra loro anche un ex consigliere comunale, Ignazio Cozzoli, eletto nelle fila della Lista Marchini poi passato al Gruppo misto, e decaduto a marzo dopo il riconteggio delle schede che ha assegnato il seggio al Pd.