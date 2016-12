Contromano in autostrada, anziano prete bloccato sulla Roma-Napoli

Stava viaggiando contromano sulla terza corsia dell'autostrada Roma-Napoli, seminando il terrore tra gli automobilisti che passavano in quel momento. Per fortuna il conducente, un anziano sacerdote, è stato fermato dalla polizia stradale di Frosinone senza provocare incidenti. La sua Opel Agila è stata bloccata dagli agenti dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti in transito, tutti riusciti a evitare l'impatto.

Gli uomini della Polstrada, come racconta il "Messaggero", hanno infatti rallentato il traffico poco prima del castello di Anagni, riuscendo a fermare il guidatore. Il sacerdote, che era diretto da sud verso nord tra i caselli di Ferentino e di Anagni, avrebbe dichiarato che non capiva come mai gli altri automobilisti gli venivano incontro, accendendogli i lampeggianti.



Dopo aver capito l'errore, è stato accompagnato al distaccamento e ha accettato di tornare a casa accompagnato da un conoscente, a bordo di un'altra auto. In questi casi infatti il codice prescrive multe di almeno 2mila euro, il ritiro della patente, il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi.