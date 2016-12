Controesodo, weekend col rischio meteo

A partire dalle prime ore di sabato 20 agosto, secondo giorno del controesodo, si prevede traffico intenso. Per agevolare gli spostamenti sulle autostrade, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà attivo nella giornata di sabato 20 agosto dalle ore 8 alle ore 16 e di domenica 21 agosto dalle 7 alle 22. Si torna a casa con un occhio anche al meteo: si potranno avere precipitazioni sparse, anche forti, sul Nord Italia.

Nel resto dell'Italia il tempo sarà stabile con una debole ventilazione. Ancora tempo instabile, anche per la giornata di domenica 21 agosto, che sarà caratterizzata inizialmente da locali fenomeni temporaleschi al nord, e nel corso della giornata, da un'intensificazione dei fenomeni sulle zone alpine centro-orientali e sui settori adriatici centro-settentrionali. Tempo stabile, invece, sul resto del territorio, con qualche locale breve rovescio pomeridiano e un'intensificazione dei venti sulla Sardegna.



Le Sale Operative centrali e territoriali di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana continuano il monitoraggio, senza soluzione di continuità, della circolazione ferroviaria. La Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in costante contatto con le Sale Operative di RFI e delle Imprese Ferroviarie, è presente nelle principali stazioni della rete nazionale per la gestione dei flussi di viaggiatori, nonché in linea per il monitoraggio delle criticità di security e a bordo treno per il supporto al personale viaggiante e ai passeggeri.