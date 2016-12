Consulenza all'Asl di Civitavecchia, il gip di Roma archivia l'inchiesta sulla Raggi

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall'Olio, titolari degli accertamenti, avevano motivato la richiesta di archiviazione sostenendo che esisteva un obbligo di dichiarazione, ma che le giustificazioni fornite dalla Raggi, anche alla luce della contraddittorietà della modulistica da utilizzare per tali dichiarazioni, sono da considerare plausibili. Il fascicolo era stato aperto a giugno sulla base di un esposto presentato, alla vigilia del ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma, dall'Associazione nazionale libertà e progresso.



"Il tempo è galantuomo - commenta Virginia Raggi su Facebook -. Prima del ballottaggio mi avevano lanciato l'ultima goccia di fango. Erano arrivati ad attaccarmi sul mio lavoro perché altri argomenti non ne avevano. Oggi la Procura di Roma ha archiviato l'inchiesta relativa alla mia consulenza svolta presso la Asl di Civitavecchia. Chi racconta menzogne prima o poi non viene più creduto. E questo i romani lo hanno capito già quando sono andati a votare. Noi abbiamo voltato pagina e stiamo scrivendo un nuovo capitolo dove verità e trasparenza saranno sempre al primo posto".