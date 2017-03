Inchiesta Consip, Tiziano Renzi interrogato per oltre tre ore in Procura

E' durato oltre tre ore l'interrogatorio a Roma del padre dell'ex presidente del Consiglio, Tiziano Renzi , indagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip. Secondo i pm avrebbe aiutato l'imprenditore Alfredo Romeo a rafforzare i suoi contatti nella centrale acquisti della Pubblica amministrazione in cambio della promessa di soldi. Sentito anche l'imprenditore Carlo Russo, che però non ha risposto ai magistrati.

Il padre dell'ex premier ha lasciato piazzale Clodio senza fare dichiarazioni.



Russo interrogato per oltre 4 ore: nessuna risposta - I pm Mario Palazzi John Woodcock hanno sentito per oltre quattro ore Carlo Russo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere su indicazione dei suoi difensori, gli avvocati Gabriele e Marco Zanobini. "Intendiamo far rispondere il nostro assistito - hanno spiegato i difensori - quando saremo su un piano di parità, ossia quando avremo piena conoscenza degli atti. Ora abbiamo solo un decreto di perquisizione".



L'interrogatorio di Russo si è svolto nella caserma dei carabinieri di Ognissanti a Firenze. L'imprenditore è accusato dall'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, di aver esercitato pressioni, per conto di Tiziano Renzi e Denis Verdini, in merito ad un appalto da 2,7 miliardi di euro.