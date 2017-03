Consip, Tiziano Renzi in Procura: mai preso soldi, abusato del mio cognome

Il padre dell'ex premier ha lasciato piazzale Clodio senza fare dichiarazioni. A parlare, invece, è stato il suo legale: "Mai preso soldi. Si è trattato di un evidente caso di abuso di cognome", si è difeso Tiziano Renzi davanti ai pm, secondo quanto riferito dal difensore Federico Bagattini. "Il dottor Renzi - ha spiegato il legale - ha risposto a tutte le domande" e ha precisato di "non aver avuto alcun ruolo in questa vicenda", ha negato di aver mai conosciuto né incontrato Alfredo Romeo e di essere mai stato in Consip. Nel corso dell'interrogatorio ha escluso anche di conoscere Denis Verdini.



Russo interrogato per oltre 4 ore: nessuna risposta - I pm Mario Palazzi John Woodcock hanno sentito per oltre quattro ore Carlo Russo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere su indicazione dei suoi difensori, gli avvocati Gabriele e Marco Zanobini. "Intendiamo far rispondere il nostro assistito - hanno spiegato i difensori - quando saremo su un piano di parità, ossia quando avremo piena conoscenza degli atti. Ora abbiamo solo un decreto di perquisizione".



L'interrogatorio di Russo si è svolto nella caserma dei carabinieri di Ognissanti a Firenze. L'imprenditore è accusato dall'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, di aver esercitato pressioni, per conto di Tiziano Renzi e Denis Verdini, in merito ad un appalto da 2,7 miliardi di euro.



Matteo Renzi: "Processo in tempi rapidi" - "Se c'è un parente di un politico indagato in passato si pensava a trovare le soluzioni per scantonare il problema ed evitare i processi. Io sono fatto in un altro modo: per me i cittadini sono tutti uguali. Anzi. Se mio padre secondo i magistrati ha commesso qualcosa mi auguro che si faccia il processo in tempi rapidi. E se è davvero colpevole deve essere condannato di più degli altri per dare un segnale, con una pena doppia". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo.



"Dibattito surreale, processi non sui giornali" - "Trovo questa discussione abbastanza surreale: dite 'relazioni pericolose', 'travolgere'... Ma i processi non li fate voi sui giornali si fanno nelle aule del tribunale", ha poi sottolineato l'ex premier.



"Lotti non deve dimettersi" - Luca Lotti deve dimettersi? "A mio giudizio assolutamente no. Conosco Lotti da anni ed è una persona straordinariamente onesta, lo devono sapere sua moglie e i suoi figli. Io non scarico mai gli altri: non l'ho fatto con Delrio, Boschi e ora Lotti. Non accetto processi sommari".