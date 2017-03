Consip, Tiziano Renzi chiede atti dell'inchiesta alla Procura

Tiziano Renzi, tramite il suo difensore, ha presentato istanza alla procura di Roma per avere copia di atti dell'inchiesta su Consip, che lo vede indagato per traffico di influenze illecite, che sono stati in parte pubblicati sui giornali e sono relativi a "elementi di prova e alle relative fonti" contestatigli nell'interrogatorio del 3 marzo. "Gli atti di cui si tratta - si legge nell'istanza - non sono più di fatto coperti da segreto di indagine".