Consip, si allarga inchiesta su intero appalto P.a. da 2,7 miliardi

L'acquisizione di atti alla Consip fatta dai carabinieri e dalla guardia di finanza ha riguardato l'intero appalto FM4, il mega appalto europeo da 2,7 miliardi di euro per l'affidamento di servizi nella pubblica amministrazione. L'inchiesta della procura di Roma non è più circoscritta, quindi, ai tre lotti a cui aspirava l'imprenditore Alfredo Romeo, in carcere per corruzione, ma a tutte le 18 porzioni di appalto alle quali presero parte otto società.