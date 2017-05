Consip, Scafarto ai pm: errore per fretta nel completare carte

"Mi scuso per gli errori da attribuire alla fretta di completare l'informativa". Così il capitano del Noe, Gian Paolo Scafarto, ai pm romani che gli contestavano alcuni errori nel compilare le carte dell'inchiesta Consip. In particolare il passaggio contestato è l'attribuzione ad Alfredo Romeo di una frase pronunciata in realtà da Italo Bocchino rispetto ad un presunto incontro con Tiziano Renzi.