Consip, Romeo a processo:non sono corruttore fatemi fare imputato

"Non sono io il corruttore, andatevi a leggere gli atti. Fatemi fare l'imputato". Lo ha detto, parlando con i giornalisti, l'imprenditore Alfredo Romeo durante una pausa del processo, cominciato oggi, in cui è imputato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Consip. E proprio quest'ultima ha chiesto e ottenuto di costituirsi come parte civilenei confronti della società Romeo Gestioni.