Consip, Renzi: "Se mio padre colpevole spero in una pena doppia"

"Se c'è un parente di un politico indagato in passato si pensava a trovare le soluzioni per scantonare il problema. Io sono fatto in un altro modo: per me i cittadini sono tutti uguali e, se mio padre secondo i magistrati ha commesso qualcosa, mi auguro che si faccia il processo in tempi rapidi". Così Matteo Renzi sull'inchiesta Consip. "Se è davvero colpevole deve essere condannato di più degli altri per dare un segnale, con una pena doppia", aggiunge.