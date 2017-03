Consip, pm acquisiscono sms di Emiliano con Lotti e Tiziano Renzi

La Procura di Roma ha acquisito gli sms tra Michele Emiliano , il ministro dello Sport Luca Lotti e Tiziano Renzi nell'ambito del filone romano dell' inchiesta Consip . Il pm Mario Palazzi ha ascoltato il governatore della Puglia come testimone per circa 40 minuti. Massimo riserbo dopo l'audizione. Lo stesso Emiliano non ha rilasciato alcun commento ai cronisti presenti.

Nei messaggi in questione, il ministro Lotti, all'epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio, faceva riferimento a Carlo Russo, imprenditore amico di Tiziano Renzi ritenuto da chi indaga punto di contatto tra Alfredo Romeo e il padre dell'ex premier. Russo e Tiziano Renzi sono entrambi indagati per traffico di influenze, mentre Lotti risponde di rivelazione di segreto d'ufficio.



Lotti: "La verità verrà a galla, faccio il ministro" - "Diciamo che le vicende personali hanno inciso sulla serenità con la quale uno affronta il proprio lavoro", ha affermato il ministro Lotti. "Con altrettanta franchezza voglio dire che la serenità che ho dentro, perché conosco la verità e so che verrà a galla, non mi impedisce di continuare a fare il mio lavoro e di provare a dare una mano allo sport in Italia e alle associazioni che fanno sport".