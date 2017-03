Consip, legale Romeo: suo ruolo marginale, non era un privilegiato

"Alfredo Romeo in Consip era da considerare un emarginato e non certo un privilegiato". Lo ha detto il suo difensore, Giovanni Vignola, lasciando il carcere di Regina Coeli dopo l'interrogatorio di garanzia del suo assistito. "Abbiamo consegnato una memoria e poi il mio assistito non ha aggiunto altro riportandosi a quanto contenuto nel documento". Il penalista ha spiegato: "Romeo è tutt'altro che un corruttore. E' stato fregato più volte".