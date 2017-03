Consip, legale di Tiziano Renzi: "Innocente, ma si farà ascoltare"

"I fatti addebitati a Tiziano Renzi sono del tutto insussistenti, non avendo mai chiesto soldi, né alcun'altra utilità all'imprenditore Romeo e non avendo promesso alcuna forma di interessamento nei confronti di Luigi Marroni e della Consip, a favore del medesimo o di qualsiasi altro soggetto". Lo dichiara l'avvocato Federico Bagattini, legale di Renzi, spiegando che il suo assistito ha "dato la disponibilità per rispondere all'interrogatorio".