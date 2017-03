Consip, l'azienda: "Noi sempre corretti, fiducia negli inquirenti"

"L'operato dell'azienda è stato, e continua ad essere, improntato alla massima correttezza, trasparenza ed efficacia". Così in una nota l'a.d. della Consip Spa, Luigi Marroni, sottolineando che "in merito alle inchieste in corso si ripone massima fiducia e collaborazione nell'operato degli inquirenti". "Il lavoro quotidiano continua - conclude Marroni - per il raggiungimento degli obiettivi governativi e di risparmio per il Paese".