Consip, iniziato in Procura l'interrogatorio di Tiziano Renzi

E' cominciato in Procura a Roma l'interrogatorio del papà dell'ex presidente del Consiglio. Tiziano Renzi è indagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip e viene sentito dal procuratore aggiunto Paolo Ielo con l'assistenza dell'avvocato Federico Bagattini. Secondo i pm avrebbe aiutato l'imprenditore Alfredo Romeo a rafforzare i suoi contatti in Consip in cambio della promessa di soldi.