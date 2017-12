Consip,chiusa inchiesta Fm4: 21 accusati turbativa d'asta, c'è Romeo

Ventuno persone tra titolari, collaboratori e dirigenti di undici società rischiano di finire sotto processo per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sul mega appalto Fm4, gara da 2,7 miliardi di euro bandito da Consip per l'affidamento di servizi nella Pubblica amministrazione. La Procura di Roma ha chiuso le indagini: tra gli indagati, accusati di aver creato un cartello per spartirsi i 18 lotti di appalti, figura anche Alfredo Romeo.