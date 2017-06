Consip, Cassazione accoglie ricorso di Romeo: disposto riesame sul carcere

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio, per nuovo esame da parte del Tribunale della Libertà di Roma, l'ordinanza con la quale il 22 marzo era stato confermato il carcere per l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Consip. Romeo rimane comunque nel carcere romano di Regina Coeli dove è detenuto. Così la suprema corte ha accolto il ricorso dei legali di Romeo.