Condannato per aver rubato una bici, ci riprova davanti al tribunale

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio", si dice: niente di più vero nel caso di uomo italiano di 37 anni che, dopo essere stato giudicato colpevole per aver sottratto una bicicletta, ne ha rubata un'altra non appena è uscito dal tribunale. Il primo furto è avvenuto alcuni giorni fa in via Ottaviano nel quartiere Prati a Roma, cui è seguito l'arresto. Dopo essere stato rimesso in libertà, l'uomo non ha perso tempo ed è stato colto in flagrante mentre ne rubava un'altra, proprio davanti al Ministero della Giustizia. Adesso l'uomo è in attesa di essere processato nuovamente con il rito direttissimo.