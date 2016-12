3 aprile 2015 Colosseo, la Via Crucis del Papa: "Il nostro silenzio è complice delle persecuzioni" "Preghiamo per i cristiani perseguitati nel mondo", ha detto Francesco. Le persecuzioni religiose, la piaga dello sfruttamento minorile e il dramma dei bambini-soldato sono stati alcuni dei temi delle meditazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

09:12 - Una folla commossa ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco. "La sete del tuo padre misericordioso che in te ha voluto abbracciare, perdonare e salvare tutta l'umanità ci fa pensare alla sete dei nostri fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la loro fede in te, sotto i nostri occhi o spesso con il nostro silenzio complice", ha detto Francesco. La Croce è stata poi portata davanti al Pontefice per la benedizione.

Le persecuzioni religiose, la piaga dello sfruttamento minorile e il dramma dei bambini-soldato sono stati alcuni dei temi delle meditazioni affidate al vescovo emerito di Novara, Renato Corti.



A portare la croce nelle 14 stazioni, oltre al vicario di Roma Agostino Vallini, singoli e famiglie italiane, nigeriane, cinesi, egiziane, siriane, latinoamericane, e due frati della Custodia di Terra Santa.



"Adesso torniamo a casa col ricordo di Gesù, della sua passione, del suo grande amore, e anche con la speranza della sua gloriosa resurrezione". Con queste parole Papa Francesco, acclamato dalle grida di "viva il Papa", ha concluso il solenne rito al Colosseo, al quale hanno preso parte decine di migliaia di persone. Subito prima Papa Bergoglio ha ricordato le ferite del crocifisso e della umanità, accennando ad alcuni dei temi delle meditazioni. In primo piano i cristiani perseguitati, le vittime della violenza.



"In te venduto e crocifisso - ha detto il Pontefice - vediamo i nostri consueti tradimenti e quotidiane infedeltà, nel tuo viso sfigurato vediamo la brutalità dei nostri peccati, la crudeltà del nostro cuore e azioni", "vediamo tutti gli abbandonati della società", "i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e indifferenza".



In un ulteriore passaggio il Papa ha ricordato che "che Dio non dimentica mai i suoi figli e non si stanca mai di perdonarci e abbracciarci con sua misericordia, e non dobbiamo stancarci mai di chiedere perdono e credere nella misericordia di Cristo".



Anche in questo breve discorso finale il Papa ha ricordato i cristiani perseguitati, tema purtroppo del giorno, a causa dell'attacco di giovedì a un collegio in Kenya, per il quale Papa Francesco aveva espresso al mattino la propria condanna, stigmatizzando in particolare la "brutalità" della violenza.



Le sofferenze dei cristiani perseguitati avevano aperto anche le meditazioni della via Crucis, con il ricordo tra gli altri del ministro pakistano Bhatti assassinato nel 2011. Tra le invocazioni del rito, il no alla tortura e alla pena di morte, il ricordo delle vittime della violenza, in particolare i bimbi, le fragilità delle famiglie, con preghiere anche in vista del prossimo sinodo.