Colosseo chiuso,Marino: uno sfregio

"La chiusura del Colosseo è uno schiaffo ai tanti cittadini e turisti che volevano visitare il sito più importante e amato d'Italia, è uno sfregio per il nostro Paese". Così il sindaco della Capitale Ignazio Marino in un video postato su Facebook dopo l'assemblea sindacale che ha impedito per alcune ore di visitare alcuni monumenti romani. "Abbiamo liberato il Colosseo dalle auto e dai camion-bar, ora liberiamolo dai ricatti", ha aggiunto.