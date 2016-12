Colosseo chiuso,Cgil verso sciopero

"La vertenza sui beni culturali potrebbe portare a uno sciopero nazionale e le parole di Franceschini non aiutano". Lo annuncia Claudio Meloni, coordinatore della Cgil per il Mibact, nel giorno delle polemiche per l'assemblea sindacale che ha impedito per alcune ore di visitare alcuni monumenti romani. Interviene anche il leader del sindacato, Susanna Camusso: "Strano Paese quello in cui un'assemblea sindacale, strumento democratico, non si può fare".