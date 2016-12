Colosseo, apertura ritardata di due ore per un black out causato da un temporale

Disagi per i turisti che venerdì mattina volevano visitare il Colosseo. L'apertura, infatti, è stata ritardata di due ore per un black out causato da un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale. Anziché alle 8.30, l'Anfiteatro Flavio ha aperto alle 10.30. La Soprintendenza ha spiegato che si è scelto di mantenere chiuso fino a quell'ora il celebre monumento romano "per motivi di sicurezza".