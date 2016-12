Clochard partorisce vicino a San Pietro Il Papa le offre ospitalità per un anno

"La donna era ben nota nella zona e anche monsignor Konrad la conosceva bene", ha spiegato padre Federico Lombardi. In passato aveva infatti usufruito dei servizi per i clochard fatti istallare dal Papa. Quando Krajewski aveva saputo della gravidanza, varie volte le aveva offerto ospitalità presso le suore di madre Teresa, ma la signora "non aveva mai desiderato accettare".



Quanto all'offerta di Francesco, Lombardi ha aggiunto: "Dipenderà da lei vedere cosa desidera fare". "Non essendo nata in piazza San Pietro, la bimba non è cittadina vaticana", ha concluso sorridendo il portavoce del Vaticano.