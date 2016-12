Clochard ha domicilio in stazione, Ferrovie devono tenere aperto scalo

18:47 - Quando il Tribunale di Roma le ha notificato un avviso in cui si spiegava che era sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, Laura, senzatetto 38enne, ha dato come suo indirizzo quello della stazione Trastevere. I carabinieri hanno verbalizzato. Nessuno però ha fatto i conti con le Ferrovie, che hanno deciso di chiudere lo scalo durante la notte per questioni di sicurezza, e che ora insorgono: "Così il Tribunale ce lo impedisce".

Come racconta "La Repubblica", Laura, perché sottoposta a sorveglianza speciale, deve essere sempre reperibile presso il suo domicilio dalle 21 di sera alle sette di mattino. Quando il servizio di vigilanza notturna, a lavoro presso lo scalo di Trastevere, ha tentato di mettere in pratica la nuova direttiva di Ferrovie, chiudendo la stazione da mezzanotte alle quattro di mattina, ha trovato nell'androne Laura, atto del Tribunale in mano e nessuna intenzione di andarsene.



Le Ferrovie al momento sembrano dover accantonare il loro progetto di chiusura notturna per Trastevere, impossibile trovare una mediazione: chiudere fuori da "casa" Laura significa violare le disposizioni del Tribunale, chiuderla dentro sarebbe sequestro di persona.