Clima, Papa Francesco: "Attenuare i cambiamenti per contrastare la povertà"

Il Pontefice ha detto si seguire "con viva attenzione" i lavori della Conferenza sul clima. "Mi torna alla mente una domanda che ho posto nell'Enciclica Laudato si' - ha aggiunto -: Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?".



"Preghiamo - ha proseguito Bergoglio - affinché lo Spirito Santo illumini quanti sono chiamati a prendere decisioni così importanti e dia loro il coraggio di tenere sempre come criterio di scelta il maggior bene per l'intera famiglia umana".



Ai fedeli: "Buon inizio Giubileo" - Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha rivolto un augurio ai fedeli in vista dell'apertura della Porta Santa di San Pietro, martedì 8 dicembre, atto che inaugurerà ufficialmente il Giubileo straordinario della Misericordia. "A tutti auguro una buona domenica, e una buona preparazione per l'inizio dell'Anno della Misericordia". "Per favore, non dimenticatevi di pregare per me", ha aggiunto il Pontefice, concludendo col suo ormai tradizionale "Buon pranzo e arrivederci!".