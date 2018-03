Civitavecchia, 13enne cade in mare dalla muraglia: salvata

Una ragazza di 13 anni e' stata soccorsa in mare dai vigili del fuoco nei pressi del porto di Civitavecchia. Lo riferiscono i pompieri spiegando che la ragazza è scivolata in acqua dalla zona cosiddetta muraglia. A raggiungerla un gommone nautico dei vigili del fuoco che l'ha tratta in salvo e consegnata al 118 per le cure del caso.