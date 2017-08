Catturato uno dei due detenuti evasi da Civitavecchia

La notizia della cattura è stata confermata da Massimo Costantino, del sindacato di polizia Cisl Fns Lazio. Ancora in fuga l'altro detenuto evaso, Marku Osvaldi.



La ricostruzione della fuga - I due detenuti, intorno alle 14 di domenica, hanno attraversato i cortili interni del nuovo complesso del carcere di Civitavecchia, situato lungo la via Aurelia. Arrivati al muro di cinta, sono riusciti a scavalcarlo e si sono calati dandosi alla fuga.



La cattura - Leke è stato individuato non molto lontano dal carcere in un casolare situato in un terreno nelle vicinanze della struttura. L'appezzamento sarebbe di proprietà di un ex appartenente alle forze dell'ordine che, dopo averlo notato, ha chiamato il 112. Al momento del fermo l'evaso aveva ferite alle gambe che si è probabilmente procurato ieri durante la fuga dal carcere.