Cassazione: offese sulla bacheca di Facebook, è diffamazione aggravata

Scrivendo un post offensivo sulla bacheca di Facebook si rischia una condanna per diffamazione aggravata, simile a quella a mezzo stampa. Lo ha stabilito la Cassazione sottolineando come "postare un commento costituisca pubblicazione e diffusione di esso". La Suprema corte ha così confermato la condanna a 1.500 euro di multa per un componente in congedo del corpo militare della Croce Rossa che diffamò l'ex commissario straordinario della Cri.