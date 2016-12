Caso Regeni, negli elenchi consegnati dagli egiziani mancano gli ultimi sms

Intanto i magistrati italiani e quelli egiziani si sono incontrati giovedì in "un clima di fattiva collaborazione", e le due delegazioni, così come richiesto nelle reciproche rogatorie, si sono scambiate la rispettiva documentazione. Il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto procuratore Sergio Colaiocco hanno consegnato agli omologhi egiziani guidati dal Procuratore generale della Repubblica Araba d'Egitto, Ahmed Nabil Sadek, il pc del ricercatore italiano, illustrando anche i documenti consegnati, in particolare quelli relativi ai contatti telefonici avuti da Giulio nel corso della sua permanenza in Italia a Natale.



Dal canto loro i magistrati egiziani hanno depositato una ampia documentazione frutto del lavoro di indagine svolto dopo la prima riunione, ad aprile. Il materiale, sia quello italiano sia quello egiziano, sarà ora tradotto e diventerà oggetto di lavoro nella sessione di venerdì mattina. Un incontro dal quale gli inquirenti italiani sperano possano emergere elementi utili, dopo il vertice fallimentare del 7 aprile.



Il vero nodo è rappresentato dal traffico delle celle telefoniche che i pm italiani si aspettano di ottenere dagli omologhi egiziani, così come sollecitato in diverse rogatorie. L'oggetto del contendere è rappresentato dal fatto che Pignatone e Colaiocco non si accontenteranno di una "sintesi" sui risultati del traffico telefonico ma puntano ad ottenere il dato "grezzo" e non elaborato in Egitto in modo da poterlo esaminare con le attrezzature italiane. Proprio in quest'ottica i pm italiani avevano giudicato del tutto insufficiente il materiale inviato nei mesi scorsi, sempre in tema di celle telefoniche, e che si riferiva a un paio di utenze inglesi presenti, nel giorno della scomparsa di Regeni il 25 gennaio, nella zona della sua abitazione, nella zona dell'uscita della metropolitana e nel quartiere "6 Ottobre".