Il governo italiano ha disposto il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore a Il Cairo Maurizio Massari per la vicenda Regeni. Lo ha reso noto il titolare della Farnesina, Paolo Gentiloni. La decisione nasce dopo il fallimento del vertice tra i nostri investigatori e quelli egiziani. I magistrati lamentano di aver ricevuto un dossier "di pochissime pagine" con documenti, in parte, già noti.