Caso Regeni, incontro tra Pignatone e Sadeq in Egitto: "Sforzo comune per la verità"

Il procuratore generale egiziano Nabil Sadeq e il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, si sono incontrati per discutere del caso dell'uccisione di Giulio Regeni. Le parti "hanno scambiato importanti informazioni" e si sono dette d'accordo per "incrementare la reciproca cooperazione per definire la realtà dei fatti e arrivare a individuare i responsabili" della morte del ricercatore italiano.