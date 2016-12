15 marzo 2015 Caso Moro, i familiari degli agenti uccisi: "Interrogare di nuovo i brigatisti" Scorta colpita a morte nell'agguato di via Fani dove fu rapito il segretario della Dc Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:19 - E' oggi "indispensabile una nuova ricognizione dei fatti criminosi attraverso nuovi interrogatoti, da parte della Procura generale" di tutti i Br ritenuti presenti in via Fani nel 1978. E' questa, oltre a un approfondimento di singoli temi specifici, la principale proposta che i familiari degli agenti caduti, attraverso il loro legale Valter Biscotti, avanzano al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, Antonio Marini.

Nella richiesta, dopo aver ricordato le "altalenanti" dichiarazione dei Br sulla dinamica di via Fani l'avvocato Biscotti chiede che si approfondisca l'eventuale ruolo di Bruno Barbaro, tra i primi ad intervenire in Via Fani (l'uomo con il cappotto color cammello) che aveva legami familiari con addestratori di Gladio e che è ancora vivente.



Il documento chiude con la richiesta di interrogare nuovamente Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Valerio Morucci, Bruno Seghetti, Mario Moretti, Barbara Balzerani, Rita Algranati e Alvaro Lojacono, Alessio Casimirri. Questi ultimi due rifugiati all'estero, rispettivamente in Svizzera e Nicaragua.