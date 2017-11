Caso Mollicone, la figlia del brigadiere suicida: "Mio padre è stato ricattato"

La perizia ha messo in luce che le lesioni al capo di Serena "sono compatibili" con l'urto su una porta sequestrata in un alloggio della caserma dei carabinieri di Arce. E' inoltre emerso che la 18enne, scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo in un boschetto, potrebbe aver ricevuto un colpo alla testa e poi sarebbe stata soffocata, probabilmente con un sacchetto intorno alla testa.



"Quanto emerso dalla consulenza conferma a pieno la tesi sostenuta da anni da Guglielmo Mollicone: che Serena quel giorno si sarebbe recata in caserma - prosegue Maria Tuzi -. Per quanto concerne mio padre, credo che il suo silenzio, durato sette anni, sia stato il frutto di un senso di protezione nei confronti della famiglia. Qualcuno lo ha ricattato, non ho le prove ma è quello che abbiamo portato all'attenzione della Procura che ha riaperto le indagini sulla sua morte".



Le indagini sulla morte di Santino Tuzi sono ancora in corso ma, secondo la figlia Maria, il suicidio è da collegarsi alla vicenda Mollicone: "Qualcuno lo ha istigato e gli ha complicato la vita fino al punto di indurlo alla morte. Personalmente leggo il suicidio di mio padre come l'estremo gesto di protezione nei confronti della famiglia. Pochi giorni dopo aver parlato con il pm, avrebbe dovuto confrontarsi nuovamente con la Procura - conclude -. Non sappiamo cosa è successo ma la sua morte ha evitato ritorsioni".