2 febbraio 2017 18:54 Caso Marra, lungo interrogatorio per Virginia Raggi Il colloquio con gli investigatori si tiene in un luogo segreto al di fuori della Procura

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio, titolari dell'inchiesta che vede indagata Virginia Raggi per abuso d'ufficio, sono le persone incaricate di ascoltare la sindaca. Massimo riserbo su dove si tiene l'atto istruttorio, sul quale il difensore della prima cittadina non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Raggi è indagata per abuso di ufficio e falso in atto pubblico nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, Renato, alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.

L'indagine sulla sindaca è scaturita dall'acquisizione da parte della Procura del parere con cui l'Autorita nazionale anticorruzione aveva evidenziato un conflitto di interessi nella stessa nomina. Nella stessa indagine viene contestato l'abuso d'ufficio anche Raffaele Marra.



L'accusa di abuso d'ufficio per la sindaca e l'ex capo del personale del Campidoglio deriva dall'aver scelto Renato Marra per il ruolo dirigenziale senza una adeguata comparazione dei curricula di altre persone. Inoltre Raggi risponde di falso perché avrebbe detto al responsabile anticorruzione del Campidoglio di aver agito in assoluta autonomia.