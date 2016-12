Caso Madeleine McCann, la homeless bionda avvistata a Roma non è la bimba inglese

Sembrano spegnersi nuovamente le speranze per il caso di Madeleine McCann , la bambina inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo . Dalla Svezia arriva infatti la doccia fredda dopo che nei giorni scorsi qualcuno aveva visto in una giovane homeless che girava per Roma la piccola sparita da 9 anni. " Quella ragazza è mia figlia - ha fatto sapere infatti da Stoccolma Tahvo Jauhojärvi -, soffre della sindrome di Asperger, è scomparsa da casa sei mesi fa".

La 21enne, di nome Embla, avrebbe fatto perdere le proprie tracce a maggio, dopo aver detto al padre di voler andare in Italia per studiare la lingua.



La ragazza, "scoperta" mentre si aggirava spaesata per le strade della Capitale, era a molti sembrata la piccola Maddie. Le sue foto erano rimbalzate online, fino ad arrivare al sito Missing Persons of America, specializzato nella ricerca di persone scomparse.



Chi l'aveva incontrata aveva parlato di una giovane che "non parla italiano, sembra confusa, traumatizzata o malata di mente".