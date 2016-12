Caso Cucchi,sorella:vicini a svolta

Dopo la svolta nelle indagini bis che hanno portato alla luce discrepanze nella versione dei carabinieri che arrestarono Stefano Cucchi, la sorella Ilaria è piena di speranza: "Siamo vicini a una svolta", afferma. "Dopo sei anni nei quali non ci siamo mai fermati, percepisco la volontà di arrivare alla verità", dice. Due testimoni fino a oggi rimasti in silenzio, "hanno permesso la svolta: sono due carabinieri e noi li abbiamo portati in Procura".