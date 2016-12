Caso Cucchi, la sorella Ilaria fa auguri "amari" su Facebook

Il post, scritto sulla sua bacheca di Facebook dalla sorella di Stefano Cucchi, il geometra romano trentenne, morto nel 2009 durante la custodia cautelare, per augurare "buon Natale a tutti ma proprio a tutti. E lo dico con il cuore", in poche ore dalla sua pubblicazione ha collezionato più di 25mila "mi piace" e 4.500 condivisioni, oltre a più di 1600 messaggi di commento.

Ecco il messaggio integrale di Ilaria Cucchi, pubblicato su Facebook alla vigilia di Natale:

Auguro buon Natale a tutti ma proprio a tutti. E lo dico col cuore. Buon Natale anche al signor La Russa, che da Ministro della Difesa immediatamente dopo l'orribile morte di Stefano garantì a gran voce e ammonendo tutti che 'i Carabinieri non c'entravano assolutamente'. Buon Natale al professor Arbarello, che ha eseguito l'autopsia in modo così brillante da meritarsi poi la nomina a consigliere di amministrazione di un grande gruppo assicurativo insieme al figlio del signor La Russa a processo in corso. Buon Natale al nuovo perito professor Introna, appartenente al partito del signor La Russa già candidato capolista nelle elezioni del 2009 in Puglia. Buon Natale a tutti coloro che sicuramente sosterranno che noi vogliamo sceglierci i periti e ai quali rispondo: 'c'è una legge che impone che tutti i periti e consulenti di parte pubblica nel processo Cucchi debbano per forza aver legami col signor La Russa?' :) Buon Natale a tutti!