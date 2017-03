Caso Consip, il gip dice "no" alla scarcerazione di Alfredo Romeo

Resta in cella Alfredo Romeo, l'imprenditore indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Consip. Il gip ha rigettato l'istanza di scarcerazione che era stata presentata dagli avvocati di Romeo, che si trova dall'1 marzo al Regina Coeli. Nell'interrogatorio di garanzia, l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere e contestualmente ha presentato una memoria nella quale venivano ripercorsi i suoi rapporti in Consip.