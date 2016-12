Una monovolume considerata dai manifestanti "piena di fascisti" è stata presa d'assalto in via Bixio a Roma, da un gruppo di partecipanti al corteo antifascista, che hanno distrutto i vetri del veicolo a colpi di casco. L'auto, un Ncc, si è ritrovata bloccata all'incrocio con via Emanuele Filiberto mentre salivano un gruppo di uomini. L'autista ha provato a spiegare che si trattava di cittadini tedeschi, ma non è servito.