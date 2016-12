Casamonica,Vicariato Roma:imbarazzo

"Imbarazzo per le scene hollywoodiane": così dal Vicariato di Roma commentano quanto accaduto alla parrocchia di San Giovanni Bosco dove si sono svolti i funerali del boss Vittorio Casamonica. "Tuttavia il parroco ha valutato in base alle norme del diritto canonico - dicono fonti del Laterano - e non poteva rifiutare la celebrazione". Ad accompagnare il feretro di Casamonica c'erano sei cavalli, una carrozza con bassorilievi dorati e la banda.