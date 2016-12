Casamonica, via licenza a pilota

L'Enac disporrà la sospensione cautelativa della licenza del pilota ai comandi dell'elicottero che giovedì ha lanciato petali di rosa durante il funerale di Vittorio Casamonica. In una nota, l'Ente nazionale per l'aviazione civile sottolinea infatti che "non è stata data alcuna autorizzazione, da parte dell'Enac, al volo o al sorvolo della città di Roma".