Casamonica, Osservatore Romano: "Quelle esequie uno scandalo"

"Non c'è spazio per zone d'ombra": lo scrive l'Osservatore Romano commentando la posizione della Chiesa nei confronti della mafia dopo il funerale del boss Vittorio Casamonica . Il giornale ricorda la scomunica del Papa per i mafiosi e definisce le esequie uno scandalo. Sulla presunta "acquiescenza da parte della comunità cattolica", dice: "Nulla di più lontano dalla realtà".

I funerali non devono essere negati ma per i mafiosi la Chiesa "chiede che lo si faccia in forma semplice, senza pompa", dice all'Osservatore Romano l'arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, postulatore della causa di canonizzazione di Pino Puglisi. "Massima prudenza e discernimento sono necessari perché la celebrazione della messa non venga strumentalizzata, destando scandalo. E in casi del genere ogni prete farebbe bene a sentire previamente il proprio vescovo", conclude mons. Bertolone.