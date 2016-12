Casamonica,oggi messa "sorvegliata"

Venti agenti in borghese all'esterno della chiesa e una riserva pronta a intervenire: alla parrocchia romana di Casal Morena sarà oggi una messa "sorvegliata speciale" quella in suffragio di Vittorio Casamonica, dopo i criticati "funerali-show" della scorsa settimana. La messa dovrà svolgersi in forma strettamente privata, vietate celebrazioni in luoghi pubblici.