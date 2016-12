Casamonica, oggi Comitato sicurezza

Dopo la polemica per il funerale del boss Vittorio Casamonica a Roma, si riunisce oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sono attese dal prefetto Gabrielli le nuove regole chieste dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per evitare episodi simili in futuro. In Campidoglio sarà effettuata una nuova ricognizione invece sugli appartamenti comunali: anche qui spunta l'ombra del clan.