Carceri, per quasi 20mila detenuti possibili misure alternative

Secondo l'associazione Antigone, di tutti i detenuti in Italia ben 19.812 devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni, e dunque potrebbero accedere alle misure alternative. Secondo il rapporto dell'associazione sulle carceri italiane, presentato a Roma, il 56,2% dei detenuti condannati in via definitiva deve scontare una pena breve facilmente sostituibile con una misura diversa dal carcere.