Capodanno Roma, accordo con vigili

E' stato raggiunto l'accordo tra Campidoglio e sindacati dei vigili sull'organizzazione dei servizi per gli eventi di Capodanno a Roma. "Si prevedono circa mille persone in campo tra la notte di S.Silvestro e il primo gennaio - dice Giancarlo Cosentino, Cisl-Fp -. Gli agenti sono messi nelle migliori condizioni per aderire". E Francesco Croce, Uil-Fpl, plaude "al commissario Tronca e al sub-commissario Rolli che hanno modificato il clima al tavolo".