Capodanno Roma, 600mila in piazza

01:50 - A Roma "in piazza a festeggiare il Capodanno ci sono circa 600mila persone, tra il concerto al Circo Massimo e gli spettacoli ai Fori Imperiali". Per il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, "un successo nonostante il freddo". A Venezia, invece, circa 60mila persone hanno salutato il 2015 ammirando lo spettacolo dei fuochi artificiali in Riva degli Schiavoni, con 20 minuti di spettacolari cascate di luce lanciate da cinque diverse piattaforme.